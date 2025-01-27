В Перми на торгах продают недостроенный частный дом за 3,8 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь коттеджа составляет около 200 квадратных метров (архивное фото)
Площадь коттеджа составляет около 200 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу недостроенный частный дом. Объект оценивают в 3,8 млн рублей. Но купить его можно только через торги, сказано на сайте администрации Перми.

«Лот №1. Объект незавершенного строительства. Степень готовности — 20%. Площадь дома — 189,9 квадратных метра», — сказано на сайте мэрии.

Уточняется, что коттедж находится на участке площадью 1,02 тысячи квадратных метров. Аукцион запланирован на 4 марта 2025 года.

Площадь участка составляет более тысячи квадратных метров
Площадь участка составляет более тысячи квадратных метров
Фото:

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В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу недостроенный частный дом. Объект оценивают в 3,8 млн рублей. Но купить его можно только через торги, сказано на сайте администрации Перми. «Лот №1. Объект незавершенного строительства. Степень готовности — 20%. Площадь дома — 189,9 квадратных метра», — сказано на сайте мэрии. Уточняется, что коттедж находится на участке площадью 1,02 тысячи квадратных метров. Аукцион запланирован на 4 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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