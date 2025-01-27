Площадь коттеджа составляет около 200 квадратных метров (архивное фото)
В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу недостроенный частный дом. Объект оценивают в 3,8 млн рублей. Но купить его можно только через торги, сказано на сайте администрации Перми.
«Лот №1. Объект незавершенного строительства. Степень готовности — 20%. Площадь дома — 189,9 квадратных метра», — сказано на сайте мэрии.
Уточняется, что коттедж находится на участке площадью 1,02 тысячи квадратных метров. Аукцион запланирован на 4 марта 2025 года.
Площадь участка составляет более тысячи квадратных метров
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