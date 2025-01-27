В Пермском крае увеличилось количество людей, заболевших ОРВИ

В Пермском крае с 20 по 26 января выросла заболеваемость ОРВИ. К врачам обратились 12,7 тысячи человек. Это на 17% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края.
«В период с 20 по 26 января 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 12,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог не превышен», — сказано в сообщение.
В целях профилактики пермякам рекомендуют тщательно мыть руки, не переохлаждаться, проветривать помещение, избегать контактов с заболевшими. В ведомстве напомнили о правилах «респираторного этикета». Здоровым не стоит касаться носа, рта и глаз. Больным не нужно посещать общественные места без масок, а также чихать и кашлять необходимо только в одноразовые платки или в сгиб локтя.
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