В Пермском крае увеличилось количество людей, заболевших ОРВИ

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Количество заболевших растет каждую неделю
Количество заболевших растет каждую неделю Фото:

В Пермском крае с 20 по 26 января выросла заболеваемость ОРВИ. К врачам обратились 12,7 тысячи человек. Это на 17% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края.

«В период с 20 по 26 января 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 12,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог не превышен», — сказано в сообщение.

В целях профилактики пермякам рекомендуют тщательно мыть руки, не переохлаждаться, проветривать помещение, избегать контактов с заболевшими. В ведомстве напомнили о правилах «респираторного этикета». Здоровым не стоит касаться носа, рта и глаз. Больным не нужно посещать общественные места без масок, а также чихать и кашлять необходимо только в одноразовые платки или в сгиб локтя.

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В Пермском крае с 20 по 26 января выросла заболеваемость ОРВИ. К врачам обратились 12,7 тысячи человек. Это на 17% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края. «В период с 20 по 26 января 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 12,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог не превышен», — сказано в сообщение. В целях профилактики пермякам рекомендуют тщательно мыть руки, не переохлаждаться, проветривать помещение, избегать контактов с заболевшими. В ведомстве напомнили о правилах «респираторного этикета». Здоровым не стоит касаться носа, рта и глаз. Больным не нужно посещать общественные места без масок, а также чихать и кашлять необходимо только в одноразовые платки или в сгиб локтя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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