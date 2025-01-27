В МИД РФ рассказали о возможности переговоров Путина и Трампа

В настоящее время нет никаких договоренностей или понимания о возможной дате телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Он [разговор] не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», — передает РИА Новости слова Рябкова. Как ответил замглавы МИД, на данный момент не существует никаких предварительных условий или дат для проведения подобного разговора.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к переговорам российского лидера Владимира Путина и президента Штатов Дональда Трампа еще не началась. По его словам, Кремль не получал для этого никаких сигналов.
Сам Владимир Путин уже комментировал намерения американского главы провести мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Путин подчеркнул, что предварительно необходимо добиться от украинского лидера Владимира Зеленского отмены указа, который запрещает вести диалог с Москвой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.