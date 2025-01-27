Песков раскрыл, на какой стадии находится подготовка к переговорам Путина и Трампа

Подготовка к возможным переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не началась, Кремль не получал сигналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва пока не получала сигналов от США по контактам Путина и Трампа, готовность сохраняется», — отметил Песков, его слова передает ТАСС. Он также уточнил, что место и время возможной встречи обычно обсуждаются непосредственно между лидерами двух стран.
Ранее Владимир Путин высказался по поводу стремления американского президента Дональда Трампа инициировать мирные переговоры относительно ситуации на Украине. Он отметил, что для начала необходимо убедить украинского лидера Владимира Зеленского отменить указ, запрещающий ведение переговоров с Москвой, после чего можно будет организовать встречу для спокойного обсуждения вопросов.
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