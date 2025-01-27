Сугробы часто встречаются на улицах города
Центральные улицы Перми в преддверии надвигающихся сильных осадков утопают в снегу. Сугробы лежат на проезжей части, вдоль тротуаров, на парковках и на входе в заведения. Корреспонденты URA.RU прошли по улицам, чтобы посмотреть, как убирают город.
Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru.
На Эспланаде на обочине лежат сугробы
На Комсомольском проспекте идти по тротуару будет сложно
Гостям ресторана вместо вечернего города приходится наблюдать кучу снега
На дорогах каша из снега и грязи
На перекрестке у стадиона «Динамо» пешеходам приходится скакать через сугроб, чтобы перейти дорогу
У администрации города тротуары чистые, но идти по ним сложно из-за гололеда
Часть Комсомольского проспекта все же почистили, но под снегом оказалась скользкая плитка
На улице Ленина скорее грязно, чем снежно
Но есть в центре города участки, где можно не бояться поскользнуться или утонуть в снегу
Хорошо чистят тротуары у элитного жилого комплекса
У библиотеки Пушкина снег почистили, но забыли вывезти
Во дворах парковки занесены снегом
Жители Мотовилихинского района решили закидать сугробы ветками
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