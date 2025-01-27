Накануне сильных осадков Пермь утопает в снегу. Фоторепортаж

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Сугробы часто встречаются на улицах города
Сугробы часто встречаются на улицах города Фото:

Центральные улицы Перми в преддверии надвигающихся сильных осадков утопают в снегу. Сугробы лежат на проезжей части, вдоль тротуаров, на парковках и на входе в заведения. Корреспонденты URA.RU прошли по улицам, чтобы посмотреть, как убирают город.

Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru.

На Эспланаде на обочине лежат сугробы
На Эспланаде на обочине лежат сугробы
Фото:
На Комсомольском проспекте идти по тротуару будет сложно
На Комсомольском проспекте идти по тротуару будет сложно
Фото:
Гостям ресторана вместо вечернего города приходится наблюдать кучу снега
Гостям ресторана вместо вечернего города приходится наблюдать кучу снега
Фото:
На дорогах каша из снега и грязи
На дорогах каша из снега и грязи
Фото:
На перекрестке у стадиона «Динамо» пешеходам приходится скакать через сугроб, чтобы перейти дорогу
На перекрестке у стадиона «Динамо» пешеходам приходится скакать через сугроб, чтобы перейти дорогу
Фото:
У администрации города тротуары чистые, но идти по ним сложно из-за гололеда
У администрации города тротуары чистые, но идти по ним сложно из-за гололеда
Фото:
Часть Комсомольского проспекта все же почистили, но под снегом оказалась скользкая плитка
Часть Комсомольского проспекта все же почистили, но под снегом оказалась скользкая плитка
Фото:
На улице Ленина скорее грязно, чем снежно
На улице Ленина скорее грязно, чем снежно
Фото:
Но есть в центре города участки, где можно не бояться поскользнуться или утонуть в снегу
Но есть в центре города участки, где можно не бояться поскользнуться или утонуть в снегу
Фото:
Хорошо чистят тротуары у элитного жилого комплекса
Хорошо чистят тротуары у элитного жилого комплекса
Фото:
У библиотеки Пушкина снег почистили, но забыли вывезти
У библиотеки Пушкина снег почистили, но забыли вывезти
Фото:
Во дворах парковки занесены снегом
Во дворах парковки занесены снегом
Фото:
Жители Мотовилихинского района решили закидать сугробы ветками
Жители Мотовилихинского района решили закидать сугробы ветками
Фото:

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Центральные улицы Перми в преддверии надвигающихся сильных осадков утопают в снегу. Сугробы лежат на проезжей части, вдоль тротуаров, на парковках и на входе в заведения. Корреспонденты URA.RU прошли по улицам, чтобы посмотреть, как убирают город. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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