Пермский СПИД-центр раскрыл количество ВИЧ-инфицированных в крае

В Пермском крае насчитали свыше 39 тысяч человек, заболевших ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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За год в Прикамье выявлено свыше1500 заболевших ВИЧ-инфекцией
За год в Прикамье выявлено свыше1500 заболевших ВИЧ-инфекцией Фото:

В Пермском крае в 2024 году число вновь выявленных заражений ВИЧ-инфекцией превысило 1500 случаев. Такие данные URA.RU предоставили отделе профилактики Пермского СПИД-центра (ГБУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»).

«В 2024 году в Пермском крае вновь зарегистрировано 1530 ВИЧ-инфицированных, в том числе 475 — в Перми. Показатель заболеваемости сохранился на уровне 2023 года», — пояснили агентству в учреждении здравоохранения.

Всего в Прикамье статус ВИЧ-инфицированных имеют 39 328 человек, из них 13,8 тысяч человек проживают в краевом центре. Больше всего зарегистрировано в Кировском районе Перми. Среди городов края лидерство в антирейтинге за собой сохраняют Березники Краснокамск и Лысьва. URA.RU также направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, ответ ведомства ожидается.

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В Пермском крае в 2024 году число вновь выявленных заражений ВИЧ-инфекцией превысило 1500 случаев. Такие данные URA.RU предоставили отделе профилактики Пермского СПИД-центра (ГБУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»). «В 2024 году в Пермском крае вновь зарегистрировано 1530 ВИЧ-инфицированных, в том числе 475 — в Перми. Показатель заболеваемости сохранился на уровне 2023 года», — пояснили агентству в учреждении здравоохранения. Всего в Прикамье статус ВИЧ-инфицированных имеют 39 328 человек, из них 13,8 тысяч человек проживают в краевом центре. Больше всего зарегистрировано в Кировском районе Перми. Среди городов края лидерство в антирейтинге за собой сохраняют Березники Краснокамск и Лысьва. URA.RU также направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, ответ ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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