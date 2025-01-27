Пермский СПИД-центр раскрыл количество ВИЧ-инфицированных в крае

В Пермском крае в 2024 году число вновь выявленных заражений ВИЧ-инфекцией превысило 1500 случаев. Такие данные URA.RU предоставили отделе профилактики Пермского СПИД-центра (ГБУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»).
«В 2024 году в Пермском крае вновь зарегистрировано 1530 ВИЧ-инфицированных, в том числе 475 — в Перми. Показатель заболеваемости сохранился на уровне 2023 года», — пояснили агентству в учреждении здравоохранения.
Всего в Прикамье статус ВИЧ-инфицированных имеют 39 328 человек, из них 13,8 тысяч человек проживают в краевом центре. Больше всего зарегистрировано в Кировском районе Перми. Среди городов края лидерство в антирейтинге за собой сохраняют Березники Краснокамск и Лысьва. URA.RU также направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, ответ ведомства ожидается.
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