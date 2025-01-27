Картаполов объяснил, зачем ужесточают правила призыва в России

Ужесточение закона «О воинской обязанности и военной службе» объясняется заботой о гражданах РФ и необходимостью повышения боеспособности ВС России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это [изменение закона о призыве на службу] вызвано нашей заботой о призывниках. Это первое, а второе — повышение боеспособности наших вооружённых сил», — рассказал Картаполов в беседе с telegram-каналом «Вы слушали Маяк». По его словам, призывники получат возможность решать свои вопросы в указанное время. Например, если у гражданина, получившего повестку, нет возможности отправиться на службу в данный момент, и это подтверждается определенными документами, то этот гражданин может пойти в армию во время следующего призыва.
Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило законопроект, ужесточающий правила призыва на военную службу. Согласно ему, гражданин, не отправившийся на службу в армию во время одного призывного периода, будет призван в последующие такие периоды в течение года.
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