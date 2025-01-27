Правительство утвердило ужесточение призыва на военную службу

Правительство РФ поддержало законопроект, ужесточающий правила призыва на военную службу. Теперь, если гражданин не явился в военкомат во время призывного периода (например, весеннего), то его призовут в последующие такие периоды в течение года. Законопроект приняли с учетом одного замечания, это следует из проекта отзыва кабмина.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — передает РИА Новости содержание проекта отзыва кабмина. Там отметили, что наименование проекта не отражает его содержания в части урегулирования вопросов организации призыва российских граждан на военную службу.
Подчеркивается, что автором закона стал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Этот законопроект должен уменьшить количество должностных лиц, включая медицинских специалистов, которые задействованы в процессе призыва. Это, в свою очередь, повысит качество организации призывной деятельности и снизит требования к оснащению медицинским оборудованием
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.