Экстремисту Шарлоту* хотят отменить приговор

Прокуратура Самарской области требует отменить приговор певцу Шарлоту (Эдуарду Шарлоту, внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) за реабилитацию нацизма. Это связано с тем, что прокуратура считает приговор слишком мягким, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Самарской области требует отменить приговор, вынесенный певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за реабилитацию нацизма, так как рассматривает вынесенный приговор как мягкий», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области. Ранее стало известно, что певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.
Обвинение против Шарлота было выдвинуто в 2023 году после публикации видеороликов, в которых он разорвал георгиевскую ленту, сжег свой военный билет и паспорт гражданина РФ. Певец стал фигурантом уголовных дел об «Оскорблении чувств верующих», «Возбуждении ненависти», «Реабилитации нацизма» и «Уничтожении официального документа». В ходе заседания в суде певец признал свою вину и попросил прощения за содеянное.
*Шарлот внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ
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