Экстремисту Шарлоту* хотят отменить приговор

Прокуратура Самарской области требует отменить слишком мягкий приговор Шарлоту*
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Прокуратура требует ужесточения приговора певцу Шарлоту*
Прокуратура требует ужесточения приговора певцу Шарлоту* Фото:

Прокуратура Самарской области требует отменить приговор певцу Шарлоту (Эдуарду Шарлоту, внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) за реабилитацию нацизма. Это связано с тем, что прокуратура считает приговор слишком мягким, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Самарской области требует отменить приговор, вынесенный певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за реабилитацию нацизма, так как рассматривает вынесенный приговор как мягкий», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области. Ранее стало известно, что певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

Обвинение против Шарлота было выдвинуто в 2023 году после публикации видеороликов, в которых он разорвал георгиевскую ленту, сжег свой военный билет и паспорт гражданина РФ. Певец стал фигурантом уголовных дел об «Оскорблении чувств верующих», «Возбуждении ненависти», «Реабилитации нацизма» и «Уничтожении официального документа». В ходе заседания в суде певец признал свою вину и попросил прощения за содеянное. 

*Шарлот внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ

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Прокуратура Самарской области требует отменить приговор певцу Шарлоту (Эдуарду Шарлоту, внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) за реабилитацию нацизма. Это связано с тем, что прокуратура считает приговор слишком мягким, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Самарской области требует отменить приговор, вынесенный певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за реабилитацию нацизма, так как рассматривает вынесенный приговор как мягкий», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области. Ранее стало известно, что певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Обвинение против Шарлота было выдвинуто в 2023 году после публикации видеороликов, в которых он разорвал георгиевскую ленту, сжег свой военный билет и паспорт гражданина РФ. Певец стал фигурантом уголовных дел об «Оскорблении чувств верующих», «Возбуждении ненависти», «Реабилитации нацизма» и «Уничтожении официального документа». В ходе заседания в суде певец признал свою вину и попросил прощения за содеянное.  *Шарлот внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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