Певца Шарлота* приговорили к сроку

Самарский суд приговорил певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов РФ) к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих. Обвинение против него были выдвинуты после публикации видеороликов в 2023 году, в которых он разорвал георгиевскую ленту, сжег свой военный билет и паспорт.
«Суд в Самаре приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих», — передает РИА Новости. В ходе судебного процесса Шарлот признал свою вину и попросил прощения за свои действия. В Русской православной церкви заявили о необходимости учитывать его покаяние при вынесении приговора, несмотря на то, что в своих видео он также издевался над религиозными символами.
Музыканта арестовали в начале декабря прошлого года. Он стал фигурантом четырех уголовных дел: по статье о «Реабилитации нацизма», «Возбуждении ненависти», «Оскорблении чувств верующих» и «Уничтожении официального документа». Тогда же его отправили в СИЗО.
*Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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