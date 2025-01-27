В доме, который загорелся вечером в ЯНАО, проживало 10 человек

Администрация Салехарда разместила жильцов сгоревшего дома в гостинице
© Служба новостей «URA.RU»
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В сгоревшем доме жила семья из 10 человек
В сгоревшем доме жила семья из 10 человек Фото:

В сгоревшем доме по улице Дружинина в Салехарде (ЯНАО) проживало десять человек — никто не пострадал. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

«Удалось выяснить, что в доме по улице Дружинина, 24 фактически проживали 10 человек — все члены одной семьи: родители, их сын со своей супругой и два  несовершеннолетних ребенка, а также своячники. Жильцы находятся в безопасности, кроме нервного напряжения и переживаний, других жалоб не высказывают», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

По данным мэрии, пострадавшим жильцам предложили разместится в гостинице, а завтра будут рассматривать варианты расселения. URA.RU сообщало, что огонь с частного дома перешел на соседние постройки — всего загорелось три здания, дом и пристройки. Газовая служба отключила шесть домов: Сенькина 92, 94, 96 и Дружинина, 17, 22 и 24.

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В сгоревшем доме по улице Дружинина в Салехарде (ЯНАО) проживало десять человек — никто не пострадал. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета. «Удалось выяснить, что в доме по улице Дружинина, 24 фактически проживали 10 человек — все члены одной семьи: родители, их сын со своей супругой и два  несовершеннолетних ребенка, а также своячники. Жильцы находятся в безопасности, кроме нервного напряжения и переживаний, других жалоб не высказывают», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. По данным мэрии, пострадавшим жильцам предложили разместится в гостинице, а завтра будут рассматривать варианты расселения. URA.RU сообщало, что огонь с частного дома перешел на соседние постройки — всего загорелось три здания, дом и пристройки. Газовая служба отключила шесть домов: Сенькина 92, 94, 96 и Дружинина, 17, 22 и 24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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