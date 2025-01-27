В доме, который загорелся вечером в ЯНАО, проживало 10 человек

В сгоревшем доме по улице Дружинина в Салехарде (ЯНАО) проживало десять человек — никто не пострадал. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.
«Удалось выяснить, что в доме по улице Дружинина, 24 фактически проживали 10 человек — все члены одной семьи: родители, их сын со своей супругой и два несовершеннолетних ребенка, а также своячники. Жильцы находятся в безопасности, кроме нервного напряжения и переживаний, других жалоб не высказывают», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.
По данным мэрии, пострадавшим жильцам предложили разместится в гостинице, а завтра будут рассматривать варианты расселения. URA.RU сообщало, что огонь с частного дома перешел на соседние постройки — всего загорелось три здания, дом и пристройки. Газовая служба отключила шесть домов: Сенькина 92, 94, 96 и Дружинина, 17, 22 и 24.
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