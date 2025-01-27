Качели или зона настольных игр: власти спросили у пермяков, как благоустроить экопарк у реки Ива

В Перми стартовал опрос о благоустройстве экологического парка в долине реки Ивы. Пермяки могут выразить свое мнение на портале «Госуслуги» до 16 февраля, сообщается на сайте мэрии.
«Жителям Перми предлагается выбрать свой вариант планировочного решения экопарка. Нужно отметить, какое покрытие пешеходной зоны нужно обустроить, какие зоны отдыха и малые архитектурные формы нужно добавить, такие как беседки, смотровые площадки, качели или зоны для настольных игр. Также можно предложить виды озеленения и проголосовать за велопарковки, спортивные площадки, места для выгула собак, арт-объекты, мостики, зоны отдыха у реки, визит-центр, детские площадки и мобильный туалет», — говорится на сайте администрации Перми.
Отмечается, что исследование — важный этап в проектировании общественных пространств. Участие жителей Перми на этом этапе поможет выявить основные моменты преображения территории и даст разработчикам лучшее понимание, как она сейчас используется.
Голосование продлится до 16 февраля. Проголосовать можно следующими способами:
- – на портале «Госуслуги» по ссылке;
- – на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».
В августе 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному Минприроды создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в границах всей реки Ивы с ее притоком — речкой Уинкой и Садом соловьев. Спустя два года проект постановления «О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения экологических парков „Долина реки Ива“ и „Долина реки Мулянка“ появился на сайте регионального ведомства. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минприроды Прикамья об этапе создания особо охраняемой природной территории регионального значения — экологический парк „Долина реки Ива“.
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