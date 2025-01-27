27 января 2025

Обвиняемого во взятках чиновника из Челябинска отказались отпускать домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд решил оставить под стражей обвиняемого во взятках чиновника
Суд решил оставить под стражей обвиняемого во взятках чиновника Фото:

В Челябинске суд отказал обвиняемому во взяточничестве сотруднику гостехнадзора в смягчении меры пресечения. Адвокат просил заменить нахождение под стражей домашним арестом. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.

«Сторона защиты указала на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, просила об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. С учетом мнения прокурора областной суд отказал в изменении меры пресечения сотруднику Гостехнадзора, обвиняемому в получении взяток», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Главного государственного инженера-инспектора управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства по Октябрьскому району Челябинской области подозревают в получении взяток. По словам стороны обвинения, за вознаграждения он выдавал корочки тракториста-машиниста, не требуя от будущих водителей самоходных машин фактического посещения занятий. За период с 2021 по 2022 год он получил за свои услуги 135 тысяч рублей.

Как ранее сообщало URA.RU, предполагаемого взяточника удалось выявить сотрудникам управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. Инженеру-инспектору уже предъявили обвинение.

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В Челябинске суд отказал обвиняемому во взяточничестве сотруднику гостехнадзора в смягчении меры пресечения. Адвокат просил заменить нахождение под стражей домашним арестом. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона. «Сторона защиты указала на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, просила об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. С учетом мнения прокурора областной суд отказал в изменении меры пресечения сотруднику Гостехнадзора, обвиняемому в получении взяток», — прокомментировали в надзорном ведомстве. Главного государственного инженера-инспектора управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства по Октябрьскому району Челябинской области подозревают в получении взяток. По словам стороны обвинения, за вознаграждения он выдавал корочки тракториста-машиниста, не требуя от будущих водителей самоходных машин фактического посещения занятий. За период с 2021 по 2022 год он получил за свои услуги 135 тысяч рублей. Как ранее сообщало URA.RU, предполагаемого взяточника удалось выявить сотрудникам управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. Инженеру-инспектору уже предъявили обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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