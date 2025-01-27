Обвиняемого во взятках чиновника из Челябинска отказались отпускать домой

В Челябинске суд отказал обвиняемому во взяточничестве сотруднику гостехнадзора в смягчении меры пресечения. Адвокат просил заменить нахождение под стражей домашним арестом. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
«Сторона защиты указала на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, просила об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. С учетом мнения прокурора областной суд отказал в изменении меры пресечения сотруднику Гостехнадзора, обвиняемому в получении взяток», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Главного государственного инженера-инспектора управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства по Октябрьскому району Челябинской области подозревают в получении взяток. По словам стороны обвинения, за вознаграждения он выдавал корочки тракториста-машиниста, не требуя от будущих водителей самоходных машин фактического посещения занятий. За период с 2021 по 2022 год он получил за свои услуги 135 тысяч рублей.
Как ранее сообщало URA.RU, предполагаемого взяточника удалось выявить сотрудникам управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. Инженеру-инспектору уже предъявили обвинение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!