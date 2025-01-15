За взятки арестован сотрудник челябинского минсельхоза

В Челябинской области задержан сотрудник управления гостехнадзора регионального минсельхоза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления СК, он обвиняется в получении взяток.
«Следователем следственного отдела по городу Троицк регионального следственного управления возбуждены уголовные дела в отношении главного государственного инженера-инспектора управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства по Октябрьскому району Челябинской области, обвиняемого в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершении незаконных действий). Преступление выявлено сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД», — уточнили в пресс-службе управления СК.
По данным следствия, в 2022 году мужчина получал взятки от местных жителей за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов. Инженеру предъявлено обвинение, судом он помещен под стражу.
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