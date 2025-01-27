Жителя города Соликамска (Пермский край) обвиняют в хищении более 25 тонн водопроводных труб. В одиночку за четыре месяца 50-летний мужчина выкопал и сдал в металлолом 140 метров чугунного трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В июле 2023 года мужчина, оказавшись в трудном финансовом положении, решил получить доход, выкопав чугунный трубопровод, который давно не использовался. Ранее он работал слесарем в организации, которой принадлежали подземные коммуникации. Вооружившись лопатой, ломом и кувалдой, он начал откапывать трубопровод, ломая его и вывозя куски на своем автомобиле в пункт приема металлов. Занимался он этим ежедневно по несколько часов. Сотрудники предприятия узнали о краже, когда заметили раскопанную траншею, и сообщили в полицию. Правоохранители застали мужчину за работой в яме, где он разламывал трубу. Его задержали и доставили в отдел полиции», — говорится на сайте ведомства.
Установлено, что в период с июля по октябрь прошлого года злоумышленник выкопал порядка 140 метров трубопровода. Предприятию нанесен ущерб около полумиллиона рублей. Обвиняемый не отрицал своей причастности к краже, совершенной в крупном размере. На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд.
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