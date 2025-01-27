27 января 2025

Маркетплейсы думают отдавать нераспроданные товары на благотворительность

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие объемы неликвидного товара создают сложности и для продавцов, и для маркетплейсов
Большие объемы неликвидного товара создают сложности и для продавцов, и для маркетплейсов Фото:

Продавцы и маркетплейсы договариваются о передаче нераспроданных товаров благотворительным организациям. В настоящее время 30% товаров остаются на складах дольше 90 дней, а их общая стоимость может достигать 300 млрд рублей. Передача таких товаров поможет продавцам избежать затрат на вывоз или утилизацию и предоставит налоговые льготы.

«Вопрос о прямой доставке товаров благотворителям со складов маркетплейсов будет проработан до 20 февраля. Это также поможет снизить объем медленно оборачиваемой продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге РФ.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что розничные сети обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации. По их мнению, компании отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы.

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Продавцы и маркетплейсы договариваются о передаче нераспроданных товаров благотворительным организациям. В настоящее время 30% товаров остаются на складах дольше 90 дней, а их общая стоимость может достигать 300 млрд рублей. Передача таких товаров поможет продавцам избежать затрат на вывоз или утилизацию и предоставит налоговые льготы. «Вопрос о прямой доставке товаров благотворителям со складов маркетплейсов будет проработан до 20 февраля. Это также поможет снизить объем медленно оборачиваемой продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге РФ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что розничные сети обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации. По их мнению, компании отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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