Маркетплейсы думают отдавать нераспроданные товары на благотворительность

Продавцы и маркетплейсы договариваются о передаче нераспроданных товаров благотворительным организациям. В настоящее время 30% товаров остаются на складах дольше 90 дней, а их общая стоимость может достигать 300 млрд рублей. Передача таких товаров поможет продавцам избежать затрат на вывоз или утилизацию и предоставит налоговые льготы.
«Вопрос о прямой доставке товаров благотворителям со складов маркетплейсов будет проработан до 20 февраля. Это также поможет снизить объем медленно оборачиваемой продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге РФ.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что розничные сети обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации. По их мнению, компании отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы.
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