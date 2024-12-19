Розничные магазины обвинили маркетплейсы в завышении цен

Розничные сети обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации. Об этом стало известно из письма председателю правительства Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, направленных крупнейшими отраслевыми объединениями.
«Маркетплейсы отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы», — передает содержание письма РБК. Авторы письма требуют от властей раскрытия алгоритмов ценообразования, ограничения числа пунктов выдачи и запрета на приоритет собственных торговых марок.
Маркетплейсы, в свою очередь, уверяют, что предложения ассоциаций избыточны и что они уже соблюдают многие нормы, предусмотренные законом. Они предупреждают, что введение ограничений негативно скажется на доступности товаров и предпринимательстве в стране.
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