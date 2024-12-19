Розничные магазины обвинили маркетплейсы в завышении цен

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Маркетплейсы уверяют, что соблюдают нормы, предусмотренные законом
Маркетплейсы уверяют, что соблюдают нормы, предусмотренные законом Фото:

Розничные сети обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации. Об этом стало известно из письма председателю правительства Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, направленных крупнейшими отраслевыми объединениями.

«Маркетплейсы отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы», — передает содержание письма РБК. Авторы письма требуют от властей раскрытия алгоритмов ценообразования, ограничения числа пунктов выдачи и запрета на приоритет собственных торговых марок.

Маркетплейсы, в свою очередь, уверяют, что предложения ассоциаций избыточны и что они уже соблюдают многие нормы, предусмотренные законом. Они предупреждают, что введение ограничений негативно скажется на доступности товаров и предпринимательстве в стране.

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Розничные сети обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации. Об этом стало известно из письма председателю правительства Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, направленных крупнейшими отраслевыми объединениями. «Маркетплейсы отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы», — передает содержание письма РБК. Авторы письма требуют от властей раскрытия алгоритмов ценообразования, ограничения числа пунктов выдачи и запрета на приоритет собственных торговых марок. Маркетплейсы, в свою очередь, уверяют, что предложения ассоциаций избыточны и что они уже соблюдают многие нормы, предусмотренные законом. Они предупреждают, что введение ограничений негативно скажется на доступности товаров и предпринимательстве в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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