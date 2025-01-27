27 января 2025

В Перми двухлетний ребенок по недосмотру матери съел полпачки парацетамола

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи «скорой» оперативно оказались помощь ребенку
Врачи «скорой» оперативно оказались помощь ребенку Фото:

В Перми двухлетний мальчик едва не отправился лекарством. Малыш достал из сумки матери упаковку парацетамола и решил, что это вкусные «витаминки». Об этом случае рассказывается на странице пермской станции скорой помощи в соцсети «Вконтакте». 

«Ребенок уже съел половину таблеток, когда женщина это заметила. К счастью, она не растерялась — сразу же позвонила в скорую помощь и вызвала у сына рвоту», — сообщается на странице учреждения.

Сотрудники «скорой помощи» вовремя оказали помощь. Отравления лекарствами удалось избежать. 

В службе скорой помощи порекомендовали родителям хранить медикаменты в недоступном для малыша месте и не называть таблетки «конфетками» или «витаминками». Если же ребенок без спроса съел лекарства, то сразу вызывать скорую помощь (103 с мобильного телефона, 03 со стационарного или 112 — единый номер вызова экстренных служб) и попытаться вызвать рвоту. 

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В Перми двухлетний мальчик едва не отправился лекарством. Малыш достал из сумки матери упаковку парацетамола и решил, что это вкусные «витаминки». Об этом случае рассказывается на странице пермской станции скорой помощи в соцсети «Вконтакте».  «Ребенок уже съел половину таблеток, когда женщина это заметила. К счастью, она не растерялась — сразу же позвонила в скорую помощь и вызвала у сына рвоту», — сообщается на странице учреждения. Сотрудники «скорой помощи» вовремя оказали помощь. Отравления лекарствами удалось избежать.  В службе скорой помощи порекомендовали родителям хранить медикаменты в недоступном для малыша месте и не называть таблетки «конфетками» или «витаминками». Если же ребенок без спроса съел лекарства, то сразу вызывать скорую помощь (103 с мобильного телефона, 03 со стационарного или 112 — единый номер вызова экстренных служб) и попытаться вызвать рвоту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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