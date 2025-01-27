В Перми мощный снегопад превратится в опасный дождь

Обильные снегопады, которые накрыли Пермь ночью и утром 28 января, позже превратятся в дождь. Осадки грозят гололедом, налипанием мокрого снега на провода и снежными заносами, предупреждают в Росгидромете.
«В течение дня зона сильных снегопадов сместится на восток, на остальной территории осадки ослабнут до небольших и умеренных, но сменится их фазовое состояние, перейдя в мокрый снег, на западе и юге в дождь (в том числе в Перми). В большинстве районов сформируются гололедные отложения и налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев. На дорогах снежные заносы и накат», — сообщает telegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
Ранее сообщалось, что снежной в Пермском крае будет вся текущая неделя. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!