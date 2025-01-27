27 января 2025

В Перми мощный снегопад превратится в опасный дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за погоды на дорогах сегодня опасно (архивное фото)
Из-за погоды на дорогах сегодня опасно (архивное фото) Фото:

Обильные снегопады, которые накрыли Пермь ночью и утром 28 января, позже превратятся в дождь. Осадки грозят гололедом, налипанием мокрого снега на провода и снежными заносами, предупреждают в Росгидромете.

«В течение дня зона сильных снегопадов сместится на восток, на остальной территории осадки ослабнут до небольших и умеренных, но сменится их фазовое состояние, перейдя в мокрый снег, на западе и юге в дождь (в том числе в Перми). В большинстве районов сформируются гололедные отложения и налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев. На дорогах снежные заносы и накат», — сообщает telegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

Ранее сообщалось, что снежной в Пермском крае будет вся текущая неделя. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

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Обильные снегопады, которые накрыли Пермь ночью и утром 28 января, позже превратятся в дождь. Осадки грозят гололедом, налипанием мокрого снега на провода и снежными заносами, предупреждают в Росгидромете. «В течение дня зона сильных снегопадов сместится на восток, на остальной территории осадки ослабнут до небольших и умеренных, но сменится их фазовое состояние, перейдя в мокрый снег, на западе и юге в дождь (в том числе в Перми). В большинстве районов сформируются гололедные отложения и налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев. На дорогах снежные заносы и накат», — сообщает telegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Ранее сообщалось, что снежной в Пермском крае будет вся текущая неделя. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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