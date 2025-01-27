Антимонопольная служба обнаружила нарушения при закупке геодезического оборудования в ХМАО

Антимонопольная служба в ХМАО нашла нарушения в закупке геодезического оборудования для МУП «Сургутские районные электрические сети». Ведомство сообщило, что техническое задание было составлено так, что участвовать могли только поставщики одного конкретного производителя.
«Комиссией Ханты-Мансийского УФАС России была рассмотрена жалоба ООО „Русгеоторг“ на действия МУП „Сургутские районные электрические сети“ на поставку комплекта геодезического спутникового оборудования. Установлено, что требования ко всем комплектующим указывают только на одного производителя, что нарушает закон и ограничивает конкуренцию», — сообщило окружное УФАС на официальном сайте.
Закупка была частью программы по строительству трансформаторных подстанций в городах Югры. Оборудование должно было помочь провести топосъемку. Но условия конкурса возмутили потенциальных участников закупки. Техническое задание не давало возможности предложить оборудование разных производителей, так как все характеристики подходили только под одну конкретную модель. По правилам, в закупках нельзя указывать требования, которые необоснованно ограничивают количество участников, если нет другого способа точно описать нужный товар.
Ранее URA.RU писало, что УФАС пресекло подобное нарушение в деятельности МУП «Школьное питание», где закупки также проводились с нарушением антимонопольного законодательства. Это привело к судебным разбирательствам и изменениям в положениях о закупках.
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