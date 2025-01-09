09 января 2025

ФАС доказала в суде проблемы с закупками школьной еды в городе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антимонопольная служба заставила организаторов школьного питания в Нефтеюганске изменить правила закупок
Антимонопольная служба заставила организаторов школьного питания в Нефтеюганске изменить правила закупок Фото:

Антимонопольная служба ХМАО выиграла суд у НГМУП «Школьное питание». Муниципальное предприятие занимается организацией обедов для учеников в образовательных учреждениях Нефтеюганска. ФАС обнаружила нарушение закона о конкуренции при закупках, выдала предписание, но МУП не согласился с претензиями. Суд подтвердил правоту антимонопольщиков и заставил предприятие изменить положение о закупках.

«Ханты-Мансийское УФАС России признало в действиях НГМУП „Школьное питание“ нарушение антимонопольного законодательства. Арбитражный суд поддержал решение и предписание УФАС, подтвердив, что положение о закупках в части необоснованного установления случаев закупок у единственного поставщика приводило к ограничению конкуренции», — указано в сообщении окружного УФАС.

МУП «Школьное питание» установило в правилах закупок случаи, когда можно было выбрать единственного поставщика при наличии конкурентов, что нарушает антимонопольное законодательство. Ханты-Мансийское УФАС выдало предписание изменить порядок закупок. Предприятие не согласилось с решением и обжаловало его в арбитражном суде. Однако судья поддержал решение антимонопольной службы. В итоге МУП внесло изменения в правила закупок.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание». Экс-главу предприятия Яна Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали в силовых структурах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Антимонопольная служба ХМАО выиграла суд у НГМУП «Школьное питание». Муниципальное предприятие занимается организацией обедов для учеников в образовательных учреждениях Нефтеюганска. ФАС обнаружила нарушение закона о конкуренции при закупках, выдала предписание, но МУП не согласился с претензиями. Суд подтвердил правоту антимонопольщиков и заставил предприятие изменить положение о закупках. «Ханты-Мансийское УФАС России признало в действиях НГМУП „Школьное питание“ нарушение антимонопольного законодательства. Арбитражный суд поддержал решение и предписание УФАС, подтвердив, что положение о закупках в части необоснованного установления случаев закупок у единственного поставщика приводило к ограничению конкуренции», — указано в сообщении окружного УФАС. МУП «Школьное питание» установило в правилах закупок случаи, когда можно было выбрать единственного поставщика при наличии конкурентов, что нарушает антимонопольное законодательство. Ханты-Мансийское УФАС выдало предписание изменить порядок закупок. Предприятие не согласилось с решением и обжаловало его в арбитражном суде. Однако судья поддержал решение антимонопольной службы. В итоге МУП внесло изменения в правила закупок. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание». Экс-главу предприятия Яна Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали в силовых структурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...