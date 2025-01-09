ФАС доказала в суде проблемы с закупками школьной еды в городе ХМАО

Антимонопольная служба ХМАО выиграла суд у НГМУП «Школьное питание». Муниципальное предприятие занимается организацией обедов для учеников в образовательных учреждениях Нефтеюганска. ФАС обнаружила нарушение закона о конкуренции при закупках, выдала предписание, но МУП не согласился с претензиями. Суд подтвердил правоту антимонопольщиков и заставил предприятие изменить положение о закупках.
«Ханты-Мансийское УФАС России признало в действиях НГМУП „Школьное питание“ нарушение антимонопольного законодательства. Арбитражный суд поддержал решение и предписание УФАС, подтвердив, что положение о закупках в части необоснованного установления случаев закупок у единственного поставщика приводило к ограничению конкуренции», — указано в сообщении окружного УФАС.
МУП «Школьное питание» установило в правилах закупок случаи, когда можно было выбрать единственного поставщика при наличии конкурентов, что нарушает антимонопольное законодательство. Ханты-Мансийское УФАС выдало предписание изменить порядок закупок. Предприятие не согласилось с решением и обжаловало его в арбитражном суде. Однако судья поддержал решение антимонопольной службы. В итоге МУП внесло изменения в правила закупок.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание». Экс-главу предприятия Яна Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали в силовых структурах.
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