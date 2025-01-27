27 января 2025

Пристав Саидов из Прикамья перешел на работу в Ставрополье вслед за Алаудиновым

© Служба новостей «URA.RU»
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Умар Саидов покинул пермское управление и занял должность в ГУФССП по Ставропольскому краю
Умар Саидов покинул пермское управление и занял должность в ГУФССП по Ставропольскому краю Фото:

Умар Саидов, заместитель руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю, перешел на аналогичную должность в Ставропольском крае. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Саидов вновь будет работать под началом Абдула Алаудинова, бывшего главного судебного пристава Прикамья. «Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю — заместитель главного судебного пристава Ставропольского края», — говорится на сайте ГУФССП Ставропольского края.

Свою карьеру Саидов начинал в Чеченской Республике, откуда и перешел в Пермский край вслед за назначением Алаудинова. Их совместная работа будет продолжена теперь уже в Ставропольском крае, что подтверждает тесное профессиональное сотрудничество между двумя специалистами.

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Умар Саидов, заместитель руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю, перешел на аналогичную должность в Ставропольском крае. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства. Саидов вновь будет работать под началом Абдула Алаудинова, бывшего главного судебного пристава Прикамья. «Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю — заместитель главного судебного пристава Ставропольского края», — говорится на сайте ГУФССП Ставропольского края. Свою карьеру Саидов начинал в Чеченской Республике, откуда и перешел в Пермский край вслед за назначением Алаудинова. Их совместная работа будет продолжена теперь уже в Ставропольском крае, что подтверждает тесное профессиональное сотрудничество между двумя специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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