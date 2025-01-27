Пристав Саидов из Прикамья перешел на работу в Ставрополье вслед за Алаудиновым

Умар Саидов, заместитель руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю, перешел на аналогичную должность в Ставропольском крае. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
Саидов вновь будет работать под началом Абдула Алаудинова, бывшего главного судебного пристава Прикамья. «Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю — заместитель главного судебного пристава Ставропольского края», — говорится на сайте ГУФССП Ставропольского края.
Свою карьеру Саидов начинал в Чеченской Республике, откуда и перешел в Пермский край вслед за назначением Алаудинова. Их совместная работа будет продолжена теперь уже в Ставропольском крае, что подтверждает тесное профессиональное сотрудничество между двумя специалистами.
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