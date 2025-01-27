Январь в Перми станет одним из самых снежных в истории

Январь 2025 года в Перми займет третье место по количеству выпавшего снега в истории наблюдений. Достичь такого результата поможет сегодняшний мощный снегопад, говорят синоптики.
«По итогам сегодняшнего снегопада январь в Перми выйдет на третье место по общему количеству осадков, уступая только январю 2001 г. (81 мм) и 2020 г. (80 мм). Сейчас количество осадков с начала месяца составляет 68 мм», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram.
На севере края ситуация более серьезная. В Губахе, Чердыни и Бисере с начала января выпало уже 103-104 мм осадков. Для Чердыни это абсолютный исторический максимум, для Бисера — второе место в ряду наблюдений за январь.
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