27 января 2025

Январь в Перми станет одним из самых снежных в истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывезти такое количество снега сложная задача
Вывезти такое количество снега сложная задача Фото:

Январь 2025 года в Перми займет третье место по количеству выпавшего снега в истории наблюдений. Достичь такого результата поможет сегодняшний мощный снегопад, говорят синоптики.

«По итогам сегодняшнего снегопада январь в Перми выйдет на третье место по общему количеству осадков, уступая только январю 2001 г. (81 мм) и 2020 г. (80 мм). Сейчас количество осадков с начала месяца составляет 68 мм», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram.

На севере края ситуация более серьезная. В Губахе, Чердыни и Бисере с начала января выпало уже 103-104 мм осадков. Для Чердыни это абсолютный исторический максимум, для Бисера — второе место в ряду наблюдений за январь.

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Январь 2025 года в Перми займет третье место по количеству выпавшего снега в истории наблюдений. Достичь такого результата поможет сегодняшний мощный снегопад, говорят синоптики. «По итогам сегодняшнего снегопада январь в Перми выйдет на третье место по общему количеству осадков, уступая только январю 2001 г. (81 мм) и 2020 г. (80 мм). Сейчас количество осадков с начала месяца составляет 68 мм», — сообщает ГИС центр Пермского университета в Telegram. На севере края ситуация более серьезная. В Губахе, Чердыни и Бисере с начала января выпало уже 103-104 мм осадков. Для Чердыни это абсолютный исторический максимум, для Бисера — второе место в ряду наблюдений за январь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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