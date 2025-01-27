27 января 2025

Теневой мэр Перми назвал горожан «заложниками» снегопадов

Пермский депутат Плотников раскритиковал уборку снега в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимира Плотникова не устраивает уборка снега в Перми
Владимира Плотникова не устраивает уборка снега в Перми Фото:

Уборка снега в Перми стала темой обсуждения депутатов городской думы. Влиятельный депутат Владимир Плотников, которого в кулуарах называют теневым мэром, на пленарном заседании назвал жителей микрорайона Красные казармы заложниками, вынужденными расчищать улицы самостоятельно.

«Люди оказались в заложниках», — цитирует Плотникова РБК-Пермь в Telegram. В Красных казармах снегоуборочная техника не появляется, а люди вынуждены чистить проезды за свой счет, сказал он.

Плотников в думе возглавляет рабочую группу по мониторингу содержания городских улиц. По оценкам этой группы, больше всего претензий к расчистке Индустриального, а также Ленинского района.

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Уборка снега в Перми стала темой обсуждения депутатов городской думы. Влиятельный депутат Владимир Плотников, которого в кулуарах называют теневым мэром, на пленарном заседании назвал жителей микрорайона Красные казармы заложниками, вынужденными расчищать улицы самостоятельно. «Люди оказались в заложниках», — цитирует Плотникова РБК-Пермь в Telegram. В Красных казармах снегоуборочная техника не появляется, а люди вынуждены чистить проезды за свой счет, сказал он. Плотников в думе возглавляет рабочую группу по мониторингу содержания городских улиц. По оценкам этой группы, больше всего претензий к расчистке Индустриального, а также Ленинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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