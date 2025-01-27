Теневой мэр Перми назвал горожан «заложниками» снегопадов

Уборка снега в Перми стала темой обсуждения депутатов городской думы. Влиятельный депутат Владимир Плотников, которого в кулуарах называют теневым мэром, на пленарном заседании назвал жителей микрорайона Красные казармы заложниками, вынужденными расчищать улицы самостоятельно.
«Люди оказались в заложниках», — цитирует Плотникова РБК-Пермь в Telegram. В Красных казармах снегоуборочная техника не появляется, а люди вынуждены чистить проезды за свой счет, сказал он.
Плотников в думе возглавляет рабочую группу по мониторингу содержания городских улиц. По оценкам этой группы, больше всего претензий к расчистке Индустриального, а также Ленинского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!