Екатеринбуржец убил друга, допившего остатки водки

28 января 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Пьяное застолье двух друзей закончилось трагедией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Екатеринбурга убил своего приятеля за то, что тот допил остатки водки во время их совместного застолья. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «40-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому в квартиру на улице Бебеля. Они употребили две бутылки водки, бутылку коньяка и какое-то количество спирта. Хозяин отлучился в туалет, а когда вернулся, обнаружил, что гость допил последнюю водку. Он пришел в ярость и забил несчастного руками и ногами до смерти», — рассказал собеседник агентства. Когда собутыльник перестал дышать, мужчина испугался и вытащил его тело в подъезд. Там труп нашли жильцы, которые вызвали полицию. Стражи порядка по следам крови и волочения безошибочно пришли к квартире предполагаемого убийцы. Тот во всем признался и сейчас задержан. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга убил своего приятеля за то, что тот допил остатки водки во время их совместного застолья. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «40-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому в квартиру на улице Бебеля. Они употребили две бутылки водки, бутылку коньяка и какое-то количество спирта. Хозяин отлучился в туалет, а когда вернулся, обнаружил, что гость допил последнюю водку. Он пришел в ярость и забил несчастного руками и ногами до смерти», — рассказал собеседник агентства. Когда собутыльник перестал дышать, мужчина испугался и вытащил его тело в подъезд. Там труп нашли жильцы, которые вызвали полицию. Стражи порядка по следам крови и волочения безошибочно пришли к квартире предполагаемого убийцы. Тот во всем признался и сейчас задержан. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.