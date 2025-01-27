27 января 2025

Екатеринбуржец убил друга, допившего остатки водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяное застолье двух друзей закончилось трагедией Фото:

Житель Екатеринбурга убил своего приятеля за то, что тот допил остатки водки во время их совместного застолья. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник.

«40-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому в квартиру на улице Бебеля. Они употребили две бутылки водки, бутылку коньяка и какое-то количество спирта. Хозяин отлучился в туалет, а когда вернулся, обнаружил, что гость допил последнюю водку. Он пришел в ярость и забил несчастного руками и ногами до смерти», — рассказал собеседник агентства.

Когда собутыльник перестал дышать, мужчина испугался и вытащил его тело в подъезд. Там труп нашли жильцы, которые вызвали полицию. Стражи порядка по следам крови и волочения безошибочно пришли к квартире предполагаемого убийцы. Тот во всем признался и сейчас задержан. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.

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Житель Екатеринбурга убил своего приятеля за то, что тот допил остатки водки во время их совместного застолья. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «40-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому в квартиру на улице Бебеля. Они употребили две бутылки водки, бутылку коньяка и какое-то количество спирта. Хозяин отлучился в туалет, а когда вернулся, обнаружил, что гость допил последнюю водку. Он пришел в ярость и забил несчастного руками и ногами до смерти», — рассказал собеседник агентства. Когда собутыльник перестал дышать, мужчина испугался и вытащил его тело в подъезд. Там труп нашли жильцы, которые вызвали полицию. Стражи порядка по следам крови и волочения безошибочно пришли к квартире предполагаемого убийцы. Тот во всем признался и сейчас задержан. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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