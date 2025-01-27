Пермские депутаты указали мэрии на плохую уборку снега

Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании 28 января обсудили качество уборки снега с городских улиц. Они отметили, что есть улучшения в качестве очистки центральных улиц, но пешеходные дорожки, тротуары, остановки и парковки находятся в плохом состоянии. Трансляция заседания проходит на сайте думы.
«Есть ул. Лифанова. Дорога загружена достаточно активно, по ней ходят автобусы. Но весь снег с дороги с момента его выпадения складируется на тротуар. Впервые за сезон его почистили вот недавно. Почему пешеходы должны по тропиночке ходить и ломать ноги ?» — завил депутат Владимир Манин.
Он добавил, что узнавал в ГКБ №4: травматизм в разы вырастает и всегда на плохо очищенных участках. «Подрядчик убирает дорогу, почему тротуар-то не убирает? Снег обязательно должен вывозиться, а не выкидываться в овраги», — добавил Манин. Также он указал администрации на проблему с новыми тротуарами: они приняты на баланс города, но не чистятся.
Эдуард Мирзамухаметов добавил проблемы с очисткой остановок общественного транспорта. Грейдеры оставляют «бровку», через которую вынуждены прыгать люди. К тому же из-за этого водители не видят наледи рядом с остановкой, а это чревато опасными ситуациями и ДТП. Спикер думы Дмитрий Малютин добавил сюда парковки: люди платят за них, но качество их уборки явно не соответствует нормативам. А также проезды к школам и детским садам.
Депутаты сошлись на то, что мэрия недостаточно контролирует работу подрядчиков и других ответственных за уборку улиц организаций. Депутат Владимир Плотников привел в пример Татарстан, где магазин или офис, не почистивший тротуар рядом с собой, власти сразу же штрафуют. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж о плохой уборке улиц города от снега.
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