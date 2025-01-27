27 января 2025

Фильм о шедеврах из коллекции Пермской галереи выходит в эфир ТК «Культура»

© Служба новостей «URA.RU»
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О коллекции Пермской галереи расскажут на ТК «Культура»
О коллекции Пермской галереи расскажут на ТК «Культура» Фото:

Телеканал «Культура» завершил работу над частью документального сериала «Галерея», в котором речь идет о коллекции итальянской живописи Пермской художественной галереи. Фильм искусствоведа Виктории Марковой выйдет в эфир 28 января.

«28 января в 20:50 на телеканале „Россия Культура“ пройдет показ пятой серии цикла „Галерея“. Фильм будет посвящен итальянской коллекции Пермской художественной галереи», — сообщает музей в Telegram.

Съемки сериала в Пермской галерее, как рассказывало URA.RU, прошли в июне 2024 года. Автор проекта — искусствовед, главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова. По ее словам, цель фильма не просто показать произведения искусства, но и рассказать об истории музеев и новых открытиях. Всего сериал «Галерея» объединил 30 городов и 33 музея России. 

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Телеканал «Культура» завершил работу над частью документального сериала «Галерея», в котором речь идет о коллекции итальянской живописи Пермской художественной галереи. Фильм искусствоведа Виктории Марковой выйдет в эфир 28 января. «28 января в 20:50 на телеканале „Россия Культура“ пройдет показ пятой серии цикла „Галерея“. Фильм будет посвящен итальянской коллекции Пермской художественной галереи», — сообщает музей в Telegram. Съемки сериала в Пермской галерее, как рассказывало URA.RU, прошли в июне 2024 года. Автор проекта — искусствовед, главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова. По ее словам, цель фильма не просто показать произведения искусства, но и рассказать об истории музеев и новых открытиях. Всего сериал «Галерея» объединил 30 городов и 33 музея России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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