Фильм о шедеврах из коллекции Пермской галереи выходит в эфир ТК «Культура»

Телеканал «Культура» завершил работу над частью документального сериала «Галерея», в котором речь идет о коллекции итальянской живописи Пермской художественной галереи. Фильм искусствоведа Виктории Марковой выйдет в эфир 28 января.
«28 января в 20:50 на телеканале „Россия Культура“ пройдет показ пятой серии цикла „Галерея“. Фильм будет посвящен итальянской коллекции Пермской художественной галереи», — сообщает музей в Telegram.
Съемки сериала в Пермской галерее, как рассказывало URA.RU, прошли в июне 2024 года. Автор проекта — искусствовед, главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова. По ее словам, цель фильма не просто показать произведения искусства, но и рассказать об истории музеев и новых открытиях. Всего сериал «Галерея» объединил 30 городов и 33 музея России.
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