Челябинским школам и детсадам поставляли запрещенный творог

Школам и детским садам Челябинской области поставляли творог, сделанный не по госстандартам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставки 13 января осуществила компания из Троицкого района.
«Судя по документам, творог был выработан из сухого обезжиренного молока и сливочного масла. В соответствии с ГОСТ, на который ссылается производитель, для изготовления творога масло сливочное для производства творога не используют», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Производитель нарушил не только госстандарт, но и техрегламент Таможенного союза. Продукция была изготовлена в селе Нижняя Санарка накануне поставки. Отправили ее в 12 детских садов и школ региона — в Челябинск и Копейск.
Россельхознадзор проинформировал учебные и дошкольные учреждения о получении некачественного творога и рекомендовал изъять его из оборота и уничтожить. Всего было поставлено 524,5 кг творога.
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