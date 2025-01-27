27 января 2025

Челябинским школам и детсадам поставляли запрещенный творог

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставленный в учреждения творог не соответствовал ГОСТу
Поставленный в учреждения творог не соответствовал ГОСТу Фото:

Школам и детским садам Челябинской области поставляли творог, сделанный не по госстандартам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставки 13 января осуществила компания из Троицкого района.

«Судя по документам, творог был выработан из сухого обезжиренного молока и сливочного масла. В соответствии с ГОСТ, на который ссылается производитель, для изготовления творога масло сливочное для производства творога не используют», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Производитель нарушил не только госстандарт, но и техрегламент Таможенного союза. Продукция была изготовлена в селе Нижняя Санарка накануне поставки. Отправили ее в 12 детских садов и школ региона — в Челябинск и Копейск.

Россельхознадзор проинформировал учебные и дошкольные учреждения о получении некачественного творога и рекомендовал изъять его из оборота и уничтожить. Всего было поставлено 524,5 кг творога.

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Школам и детским садам Челябинской области поставляли творог, сделанный не по госстандартам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставки 13 января осуществила компания из Троицкого района. «Судя по документам, творог был выработан из сухого обезжиренного молока и сливочного масла. В соответствии с ГОСТ, на который ссылается производитель, для изготовления творога масло сливочное для производства творога не используют», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Производитель нарушил не только госстандарт, но и техрегламент Таможенного союза. Продукция была изготовлена в селе Нижняя Санарка накануне поставки. Отправили ее в 12 детских садов и школ региона — в Челябинск и Копейск. Россельхознадзор проинформировал учебные и дошкольные учреждения о получении некачественного творога и рекомендовал изъять его из оборота и уничтожить. Всего было поставлено 524,5 кг творога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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