В Кремле ответили на вопрос URA.RU о покушении на Путина

Российские спецслужбы уделяют первостепенное внимание вопросам безопасности главы государства. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена хотела совершить покушение на российского лидера Владимира Путина.
«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — заявил Песков.
Ранее Такер Карлсон заявил во время общения со своим коллегой Мэттом Таибби, что администрация Байдена пыталась убить президента России. При этом американский журналист не привел каких-либо подробностей о том, когда и где могло произойти покушение и какие именно действия предпринимались для его организации. По его словам, одним из инициаторов этой идеи стал бывший госсекретарь Энтони Блинкен. Карлсон назвал подобные планы бывшей американской администрации безумием, целью которого является создание хаоса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.