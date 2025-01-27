Администрация бывшего лидера США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«[Бывший госсекретарь США] Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — она тоже пыталась убить Путина», — заявил Карлсон. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистом Мэттом Таибби. Полное интервью Карлсон опубликовал на своей странице в X.
Однако американсий журналист не предоставил никаких подробностей или доказательств, подтверждающих его заявление. Карлсон также выразил мнение, что подобные попытки ликвидации политического оппонента являются безумием. Он указал, что команда Байдена предпринимала их, поскольку считает необходимым создание хаоса в качестве «защитного экрана». В Кремле не раз говорили, что безопасность Путина находится на должном уровне.
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