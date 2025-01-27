27 января 2025

Ответственный за ЖКХ заместитель главы Перми Субботин попрощался с депутатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Субботин поблагодарил коллег за совместную работу
Игорь Субботин поблагодарил коллег за совместную работу Фото:

Заместитель главы Перми Игорь Субботин, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства в мэрии, попрощался с депутатами и поблагодарил их за совместную работу. Сегодня чиновник выступил на пленарном заседании гордумы Перми, прямая трансляция велась на сайте представительного органа.

«Коллеги, благодарю вас за плодотворную работу. Я старался быть открытым для всех», — обратился Субботин к народным избранникам. Он добавил также, что «продолжает отрабатывать вопросы другом статусе».

URA.RU писало, что Субботин оставит свою должность, но останется в администрации города, став советником мэра. Его место займет министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, который в начале февраля покинет краевое правительство.

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Заместитель главы Перми Игорь Субботин, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства в мэрии, попрощался с депутатами и поблагодарил их за совместную работу. Сегодня чиновник выступил на пленарном заседании гордумы Перми, прямая трансляция велась на сайте представительного органа. «Коллеги, благодарю вас за плодотворную работу. Я старался быть открытым для всех», — обратился Субботин к народным избранникам. Он добавил также, что «продолжает отрабатывать вопросы другом статусе». URA.RU писало, что Субботин оставит свою должность, но останется в администрации города, став советником мэра. Его место займет министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, который в начале февраля покинет краевое правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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