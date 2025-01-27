Ответственный за ЖКХ заместитель главы Перми Субботин попрощался с депутатами

Заместитель главы Перми Игорь Субботин, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства в мэрии, попрощался с депутатами и поблагодарил их за совместную работу. Сегодня чиновник выступил на пленарном заседании гордумы Перми, прямая трансляция велась на сайте представительного органа.
«Коллеги, благодарю вас за плодотворную работу. Я старался быть открытым для всех», — обратился Субботин к народным избранникам. Он добавил также, что «продолжает отрабатывать вопросы другом статусе».
URA.RU писало, что Субботин оставит свою должность, но останется в администрации города, став советником мэра. Его место займет министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, который в начале февраля покинет краевое правительство.
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