Министра ЖКХ Пермского края понизили до заммэра

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин покидает пост
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Артем Балахнин уходит из правительства
Артем Балахнин уходит из правительства Фото:

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин переходит на работу в мэрию Перми. Он, как сообщают источники СМИ, займет пост замглавы города.

«С 3 февраля он займет место Игоря Субботина в пермской мэрии и станет заместителем главы Перми Эдуарда Соснина, ответственным за блок „Развитие инфраструктуры“. Субботин продолжит работу на администрацию Перми в статусе советника мэра», — сообщает газета «Звезда».

URA.RU направило запросы в пресс-службу правительства Пермского края. Балахнин начал работу в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края в марте 2020 года в должности заместителя министра. Возглавил ведомство он в 2021 году.

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Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин переходит на работу в мэрию Перми. Он, как сообщают источники СМИ, займет пост замглавы города. «С 3 февраля он займет место Игоря Субботина в пермской мэрии и станет заместителем главы Перми Эдуарда Соснина, ответственным за блок „Развитие инфраструктуры“. Субботин продолжит работу на администрацию Перми в статусе советника мэра», — сообщает газета «Звезда». URA.RU направило запросы в пресс-службу правительства Пермского края. Балахнин начал работу в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края в марте 2020 года в должности заместителя министра. Возглавил ведомство он в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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