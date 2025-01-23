Министра ЖКХ Пермского края понизили до заммэра

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин переходит на работу в мэрию Перми. Он, как сообщают источники СМИ, займет пост замглавы города.
«С 3 февраля он займет место Игоря Субботина в пермской мэрии и станет заместителем главы Перми Эдуарда Соснина, ответственным за блок „Развитие инфраструктуры“. Субботин продолжит работу на администрацию Перми в статусе советника мэра», — сообщает газета «Звезда».
URA.RU направило запросы в пресс-службу правительства Пермского края. Балахнин начал работу в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края в марте 2020 года в должности заместителя министра. Возглавил ведомство он в 2021 году.
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