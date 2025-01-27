Народный артист Башкирии Элвин Грей выступит в ЯНАО

Российский исполнитель, народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) приедет с концертом в Ноябрьск (ЯНАО) и Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях музыканта.
«Гастрольный тур 2025. Ноябрьск — 10 марта, Новый Уренгой — 11 марта», — говорится на официальной странице певца «ВКонтакте».
Концерт в Ноябрьске пройдет в центре досуга «Нефтяник». В Новом Уренгое Элвин Грей выступит ЦНК «Монтажник».
Ранее URA.RU рассказывало о концертах и мероприятиях, которые пройдут на Ямале весной. Жителей округа ждут концерты Елены Ваенги, группы Любэ, Xolidayboy, а также спектакли и шоу для детей и взрослых.
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