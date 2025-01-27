27 января 2025

Народный артист Башкирии Элвин Грей выступит в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист посетит на Ямале два города (архивное фото)
Артист посетит на Ямале два города (архивное фото) Фото:

Российский исполнитель, народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) приедет с концертом в Ноябрьск (ЯНАО) и Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях музыканта.

«Гастрольный тур 2025. Ноябрьск — 10 марта, Новый Уренгой — 11 марта», — говорится на официальной странице певца «ВКонтакте».

Концерт в Ноябрьске пройдет в центре досуга «Нефтяник». В Новом Уренгое Элвин Грей выступит ЦНК «Монтажник».

Ранее URA.RU рассказывало о концертах и мероприятиях, которые пройдут на Ямале весной. Жителей округа ждут концерты Елены Ваенги, группы Любэ, Xolidayboy, а также спектакли и шоу для детей и взрослых. 

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Российский исполнитель, народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) приедет с концертом в Ноябрьск (ЯНАО) и Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях музыканта. «Гастрольный тур 2025. Ноябрьск — 10 марта, Новый Уренгой — 11 марта», — говорится на официальной странице певца «ВКонтакте». Концерт в Ноябрьске пройдет в центре досуга «Нефтяник». В Новом Уренгое Элвин Грей выступит ЦНК «Монтажник». Ранее URA.RU рассказывало о концертах и мероприятиях, которые пройдут на Ямале весной. Жителей округа ждут концерты Елены Ваенги, группы Любэ, Xolidayboy, а также спектакли и шоу для детей и взрослых. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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