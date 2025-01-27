Пермь намерена получить статус «Культурной столицы»

Пермь примет участие в общероссийском конкурсе на статус «Культурная столица». Власти намерены получить его в 2027 году, говорят в минкультуры края.
«Планируется участие Перми в конкурсе „Культурная столица года“ на 2027 год», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в министерстве культуры Прикамья. Конкурс пройдет уже в этом году, но сроки подачи документов еще не определили.
Председателем оргкомитета конкурса является бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральным директором другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич. Ранее статус «Культурная столица» получали Нижний Новгород (2024 год), Грозный (2025 год) и Омск (2026 год).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!