27 января 2025

Пермь намерена получить статус «Культурной столицы»

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Власти надеются получить высокое звание в 2027 году
Власти надеются получить высокое звание в 2027 году Фото:

Пермь примет участие в общероссийском конкурсе на статус «Культурная столица». Власти намерены получить его в 2027 году, говорят в минкультуры края.

«Планируется участие Перми в конкурсе „Культурная столица года“ на 2027 год», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в министерстве культуры Прикамья. Конкурс пройдет уже в этом году, но сроки подачи документов еще не определили.

Председателем оргкомитета конкурса является бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральным директором другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич. Ранее статус «Культурная столица» получали Нижний Новгород (2024 год), Грозный (2025 год) и Омск (2026 год).

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Пермь примет участие в общероссийском конкурсе на статус «Культурная столица». Власти намерены получить его в 2027 году, говорят в минкультуры края. «Планируется участие Перми в конкурсе „Культурная столица года“ на 2027 год», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в министерстве культуры Прикамья. Конкурс пройдет уже в этом году, но сроки подачи документов еще не определили. Председателем оргкомитета конкурса является бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральным директором другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич. Ранее статус «Культурная столица» получали Нижний Новгород (2024 год), Грозный (2025 год) и Омск (2026 год).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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