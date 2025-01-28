Труп полгода пролежал незамеченным в высотке Екатеринбурга

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Город. Курган, многоэтажка, новострой
Тело обнаружили в Юго-Западном районе (архивное фото) Фото:

В одной из екатеринбургских квартир на улице Амундсена, 74 обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, пролежал в ванной полгода. Об этом URA.RU рассказали два источника.

«Тело обнаружил арендодатель, когда приехал проверить квартиру. После этого в Екатеринбург из другого города прибыли родственники скончавшегося», — сообщил собеседник в экстренных службах города. По словам второго, труп вытащили из квартиры пару часов назад.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ ожидается.

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В одной из екатеринбургских квартир на улице Амундсена, 74 обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, пролежал в ванной полгода. Об этом URA.RU рассказали два источника. «Тело обнаружил арендодатель, когда приехал проверить квартиру. После этого в Екатеринбург из другого города прибыли родственники скончавшегося», — сообщил собеседник в экстренных службах города. По словам второго, труп вытащили из квартиры пару часов назад. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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