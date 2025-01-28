Труп полгода пролежал незамеченным в высотке Екатеринбурга

Тело обнаружили в Юго-Западном районе (архивное фото)
В одной из екатеринбургских квартир на улице Амундсена, 74 обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, пролежал в ванной полгода. Об этом URA.RU рассказали два источника.
«Тело обнаружил арендодатель, когда приехал проверить квартиру. После этого в Екатеринбург из другого города прибыли родственники скончавшегося», — сообщил собеседник в экстренных службах города. По словам второго, труп вытащили из квартиры пару часов назад.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Ответ ожидается.
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