«Подземку начнет топить»: в центре Екатеринбурга забил мощный фонтан. Фото, видео

В Екатеринбурге затопило улицу Вайнера из-за мощного прорыва трубы

28 января 2025 в 16:18 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария случилась возле ТЦ «Гринвич» Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Екатеринбурге днем 28 января на улице Вайнера прорвало трубу. Огромный фонтан заливает прогулочную зону, а лужа доходит до подземного перехода, который ведет в торговый центр «Гринвич». К месту коммунальной аварии собирается народ, рассказал URA.RU читатель. «Около „Гринвича“ появился фонтан из-за прорыва трубы. Вода хлещет из люка, откуда торчат штыри. Сейчас подземку начнет топить, хороший каток получится», — сказал собеседник. По его словам, очевидцы собираются вокруг фонтана, а молодежь пытается открыть люк еще больше, чтобы и на них вода попала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что в 16:00 поступила заявка об аварии в «Водоканал», специалисты выехали на место. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 28 января на улице Вайнера прорвало трубу. Огромный фонтан заливает прогулочную зону, а лужа доходит до подземного перехода, который ведет в торговый центр «Гринвич». К месту коммунальной аварии собирается народ, рассказал URA.RU читатель. «Около „Гринвича“ появился фонтан из-за прорыва трубы. Вода хлещет из люка, откуда торчат штыри. Сейчас подземку начнет топить, хороший каток получится», — сказал собеседник. По его словам, очевидцы собираются вокруг фонтана, а молодежь пытается открыть люк еще больше, чтобы и на них вода попала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что в 16:00 поступила заявка об аварии в «Водоканал», специалисты выехали на место.