«Подземку начнет топить»: в центре Екатеринбурга забил мощный фонтан. Фото, видео

В Екатеринбурге затопило улицу Вайнера из-за мощного прорыва трубы
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Коммунальная авария случилась возле ТЦ «Гринвич» Фото:

В Екатеринбурге днем 28 января на улице Вайнера прорвало трубу. Огромный фонтан заливает прогулочную зону, а лужа доходит до подземного перехода, который ведет в торговый центр «Гринвич». К месту коммунальной аварии собирается народ, рассказал URA.RU читатель.

«Около „Гринвича“ появился фонтан из-за прорыва трубы. Вода хлещет из люка, откуда торчат штыри. Сейчас подземку начнет топить, хороший каток получится», — сказал собеседник. По его словам, очевидцы собираются вокруг фонтана, а молодежь пытается открыть люк еще больше, чтобы и на них вода попала.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что в 16:00 поступила заявка об аварии в «Водоканал», специалисты выехали на место.

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В Екатеринбурге днем 28 января на улице Вайнера прорвало трубу. Огромный фонтан заливает прогулочную зону, а лужа доходит до подземного перехода, который ведет в торговый центр «Гринвич». К месту коммунальной аварии собирается народ, рассказал URA.RU читатель. «Около „Гринвича“ появился фонтан из-за прорыва трубы. Вода хлещет из люка, откуда торчат штыри. Сейчас подземку начнет топить, хороший каток получится», — сказал собеседник. По его словам, очевидцы собираются вокруг фонтана, а молодежь пытается открыть люк еще больше, чтобы и на них вода попала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что в 16:00 поступила заявка об аварии в «Водоканал», специалисты выехали на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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