В Екатеринбурге днем 28 января на улице Вайнера прорвало трубу. Огромный фонтан заливает прогулочную зону, а лужа доходит до подземного перехода, который ведет в торговый центр «Гринвич». К месту коммунальной аварии собирается народ, рассказал URA.RU читатель.
«Около „Гринвича“ появился фонтан из-за прорыва трубы. Вода хлещет из люка, откуда торчат штыри. Сейчас подземку начнет топить, хороший каток получится», — сказал собеседник. По его словам, очевидцы собираются вокруг фонтана, а молодежь пытается открыть люк еще больше, чтобы и на них вода попала.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что в 16:00 поступила заявка об аварии в «Водоканал», специалисты выехали на место.
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