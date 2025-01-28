Свердловский экс-депутат Мякишев, обвиненный в коррупции, вышел на свободу

Бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишев, обвиненного в передаче взятки, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.
«Мякишеву избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 26 марта», — сказали в инстанции. URA.RU направило просьбу о комментарии его защитнику.
Как писало URA.RU, Мякишева задержали весной прошлого года вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным (сейчас тоже под домашним арестом). Второму вменяют получение крупной взятки. Следователи считают, что Мякишев якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.
По неподтвержденной информации, Кислицын якобы мог поспособствовать тому, чтобы алтайская продукция была закуплена Свердловской областью. Подробнее о деле замминистра — в сюжете URA.RU.
На прошлой неделе был арестован начальник Кислицына — Николай Смирнов. Ему вменяют получение крупной взятки. До уголовного дела он успеть покинуть пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Всю информацию о его деле можно найти в этом сюжете.
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