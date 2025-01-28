Свердловский экс-депутат Мякишев, обвиненный в коррупции, вышел на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, мякишев павел
Павел Мякишев был под стражей с весны прошлого года Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишев, обвиненного в передаче взятки, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

«Мякишеву избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 26 марта», — сказали в инстанции. URA.RU направило просьбу о комментарии его защитнику.

Новость по теме
Зам задержанного свердловского экс-министра Смирнова вышел на свободу

Как писало URA.RU, Мякишева задержали весной прошлого года вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным (сейчас тоже под домашним арестом). Второму вменяют получение крупной взятки. Следователи считают, что Мякишев якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.

По неподтвержденной информации, Кислицын якобы мог поспособствовать тому, чтобы алтайская продукция была закуплена Свердловской областью. Подробнее о деле замминистра — в сюжете URA.RU.

На прошлой неделе был арестован начальник Кислицына — Николай Смирнов. Ему вменяют получение крупной взятки. До уголовного дела он успеть покинуть пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Всю информацию о его деле можно найти в этом сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишев, обвиненного в передаче взятки, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Мякишеву избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 26 марта», — сказали в инстанции. URA.RU направило просьбу о комментарии его защитнику. Как писало URA.RU, Мякишева задержали весной прошлого года вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным (сейчас тоже под домашним арестом). Второму вменяют получение крупной взятки. Следователи считают, что Мякишев якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. По неподтвержденной информации, Кислицын якобы мог поспособствовать тому, чтобы алтайская продукция была закуплена Свердловской областью. Подробнее о деле замминистра — в сюжете URA.RU. На прошлой неделе был арестован начальник Кислицына — Николай Смирнов. Ему вменяют получение крупной взятки. До уголовного дела он успеть покинуть пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Всю информацию о его деле можно найти в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...