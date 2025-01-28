Свердловский экс-депутат Мякишев, обвиненный в коррупции, вышел на свободу

28 января 2025 в 18:09 Размер текста - 17 +

Павел Мякишев был под стражей с весны прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына Бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишев, обвиненного в передаче взятки, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Мякишеву избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 26 марта», — сказали в инстанции. URA.RU направило просьбу о комментарии его защитнику. Новость по теме Зам задержанного свердловского экс-министра Смирнова вышел на свободу Как писало URA.RU, Мякишева задержали весной прошлого года вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным (сейчас тоже под домашним арестом). Второму вменяют получение крупной взятки. Следователи считают, что Мякишев якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. По неподтвержденной информации, Кислицын якобы мог поспособствовать тому, чтобы алтайская продукция была закуплена Свердловской областью. Подробнее о деле замминистра — в сюжете URA.RU. На прошлой неделе был арестован начальник Кислицына — Николай Смирнов. Ему вменяют получение крупной взятки. До уголовного дела он успеть покинуть пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Всю информацию о его деле можно найти в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего депутата свердловского заксобрания Павла Мякишев, обвиненного в передаче взятки, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Мякишеву избрали домашний арест. Мера пресечения действует до 26 марта», — сказали в инстанции. URA.RU направило просьбу о комментарии его защитнику. Как писало URA.RU, Мякишева задержали весной прошлого года вместе с замминистра энергетики и ЖКХ Андреем Кислицыным (сейчас тоже под домашним арестом). Второму вменяют получение крупной взятки. Следователи считают, что Мякишев якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. По неподтвержденной информации, Кислицын якобы мог поспособствовать тому, чтобы алтайская продукция была закуплена Свердловской областью. Подробнее о деле замминистра — в сюжете URA.RU. На прошлой неделе был арестован начальник Кислицына — Николай Смирнов. Ему вменяют получение крупной взятки. До уголовного дела он успеть покинуть пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Всю информацию о его деле можно найти в этом сюжете.