23 января 2025

Зам задержанного свердловского экс-министра Смирнова вышел на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силин Яков Петрович, силин яков, кислицын андрей
Андрея Кислицына обвиняют в коррупции Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Заместитель бывшего главы свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (был задержан 23 января) — Андрей Кислицын — вышел из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

«20 ноября [2024-го] ему изменили меру пресечения на домашний арест. 21 января ее продлили до 26 марта», — сообщили в инстанции.

Ранее URA.RU сообщило о задержании самого Смирнова. По данным агентства, сейчас он находится в свердловском СК на улице Щорса. По предварительным данным, ему могут вменять взятку в особо крупном размере. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января.

Свой пост он покинул 13 января. За несколько дней до этого у него был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки.

Кислицын был задержан весной прошлого года по делу о коррупции вместе с другом — Павлом Мякишевым, экс-депутат регионального заксобрания. Мякишев, по последним данным, находится под стражей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель бывшего главы свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (был задержан 23 января) — Андрей Кислицын — вышел из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «20 ноября [2024-го] ему изменили меру пресечения на домашний арест. 21 января ее продлили до 26 марта», — сообщили в инстанции. Ранее URA.RU сообщило о задержании самого Смирнова. По данным агентства, сейчас он находится в свердловском СК на улице Щорса. По предварительным данным, ему могут вменять взятку в особо крупном размере. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января. Свой пост он покинул 13 января. За несколько дней до этого у него был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Кислицын был задержан весной прошлого года по делу о коррупции вместе с другом — Павлом Мякишевым, экс-депутат регионального заксобрания. Мякишев, по последним данным, находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...