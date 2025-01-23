Зам задержанного свердловского экс-министра Смирнова вышел на свободу

24 января 2025 в 11:14 Размер текста - 17 +

Андрея Кислицына обвиняют в коррупции Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Заместитель бывшего главы свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (был задержан 23 января) — Андрей Кислицын — вышел из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «20 ноября [2024-го] ему изменили меру пресечения на домашний арест. 21 января ее продлили до 26 марта», — сообщили в инстанции. Ранее URA.RU сообщило о задержании самого Смирнова. По данным агентства, сейчас он находится в свердловском СК на улице Щорса. По предварительным данным, ему могут вменять взятку в особо крупном размере. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января. Свой пост он покинул 13 января. За несколько дней до этого у него был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Кислицын был задержан весной прошлого года по делу о коррупции вместе с другом — Павлом Мякишевым, экс-депутат регионального заксобрания. Мякишев, по последним данным, находится под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель бывшего главы свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова (был задержан 23 января) — Андрей Кислицын — вышел из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «20 ноября [2024-го] ему изменили меру пресечения на домашний арест. 21 января ее продлили до 26 марта», — сообщили в инстанции. Ранее URA.RU сообщило о задержании самого Смирнова. По данным агентства, сейчас он находится в свердловском СК на улице Щорса. По предварительным данным, ему могут вменять взятку в особо крупном размере. Сам Смирнов недоступен для комментариев с утра 23 января. Свой пост он покинул 13 января. За несколько дней до этого у него был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом он сам рассказывал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Кислицын был задержан весной прошлого года по делу о коррупции вместе с другом — Павлом Мякишевым, экс-депутат регионального заксобрания. Мякишев, по последним данным, находится под стражей.