В России школьникам добавят новый обязательный предмет

В российские школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), его будут преподавать учителя истории для учеников 5-7-х классов. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Результатом ее [рабочей группы] работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах», — заявил патриарх на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений. Трансляция проходит на rutube-канале «Спас».
Кроме того, ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался против запрета теории эволюции человека Чарльза Дарвина для изучения в школах. По его словам, религия и наука не должны выступать против друг друга.
Кроме того, советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что регионам РФ не следует торопиться в ведении запрета на ношение религиозной одежды в школах. По его словам, подобный вопрос касается не только религии, но и отношения общества в целом, передает «Национальная служба новостей».
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