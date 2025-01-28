Что нельзя делать на Антонов день 30 января: традиции и приметы

В четверг 30 января в православных храмах вспоминают о преподобном Антонии Черноезерском. В народе же праздник получил название Антонов день, или Антон-перезимник. URA.RU рассказывает о приметах и традициях 30 января.
Традиции на Антонов день
Праздник называли Антоном-перезимником не просто так. В народе считалось, что 30 января наступает середина зимнего сезона. Чтобы приблизить наступление весны, женщины с самого утра начинали выпекать колобки, символизирующие солнце, и угощали ими детей.
Помимо середины сезона, Антонов день у крестьян ассоциировался с нечистой силой. В народе верили, что 30 января на улицу выходят духи, чтобы напакостить людям. Чтобы этого избежать, первый проснувшийся человек выходил на крыльцо и пятками вперед шел до ближайшего перекрестка. Затем он проводил черту по снегу, отрезая дорогу нечисти.
Что нельзя делать на Антонов день
Существует несколько запретов на Антонов день. Например, женщинам 30 января запрещалось вязать и готовить блюда из бобовых — иначе жители дома могли слечь с болезнью. А чтобы не навлечь несчастья, люди старались не ссориться и не ругаться на праздник.
Приметы на Антонов день
На праздник 30 января люди особенно внимательно следили за обстановкой за окном, ведь она намекала на то, какую погоду ждать дальше. Так, оттепель на Антонов день указывала на скорое похолодание, раннюю весну и хороший рыбный улов. Облачная ночь подсказывала, что в этом году урожай зерна окажется удачным. А если месяц на ночном небе с круглыми «рогами» — значит, приближаются лютые морозы.
Кто такой святой Антоний
Святой Антоний жил в III веке в Египте. С детства обеспеченный богатыми родителями, Антоний еще в юношестве проникся христианской верой.
В двадцать лет родители святого умерли. Юноша остался один с малолетней сестрой. Он планировал сам воспитать ее, но однажды, во время молитвы, он услышал божий голос. Господь сказал Антонию продать все имущество и раздать деньги нищим.
Так святой и сделал. Антоний продал дом и земли, а сестру отдал на воспитание верующим женщинам, а сам отправился странствовать. Будучи монахом, Антоний брался за любую работу и соблюдал пост, но однажды понял, что его душа жаждет уединения.
Тогда святой заточил себя в заброшенной гробнице, где прожил пятнадцать лет. Затем Антоний перебрался в пустыню, где вокруг него собрались другие отшельники. По их просьбе святой основал обитель, где принимал жаждущих утешения и напутствия.
Святой Антоний дожил до более чем ста лет, а его образ жизни заложил основу для последующих монахов-отшельников. Почти через сто лет после смерти мужчины его мощи нашли. Сейчас череп Антония хранится во французском городе Арль.
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