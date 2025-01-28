В Шадринске выявлены нарушения в содержании придомовых территорий

Очередной рейд санитарного патруля выявил проблемы в работе управляющих компаний Шадринска. Среди общих нарушений отмечены несанкционированная расклейка объявлений, надписи на фасадах, наледь, колеи и плохо очищенные пешеходные зоны. Об этом сообщают власти Шадринска.
«УК „Стройимпульс“ на Автомобилистов, 43 и 45 подверглись критике за наледь, колеи и заснеженные пешеходные зоны. На этой же улице, но у домов №39 и №40, плохо очищенные тротуары допустила УК „Наш дом“», — говорится в telegram-канале Шадринск официально. Среди общих нарушений отмечены несанкционированная расклейка объявлений и надписи на фасадах, устранение которых входит в обязанности управляющих компаний. В рейде участвовали Дмитрий Пысин, начальник Госжилинспекции региона и Владимир Егоров, заместитель руководителя комитета по строительству и архитектуре Шадринска.
В последнее время в Шадринске участились проверки работы управляющих компаний, осуществляемые санитарным патрулем и Госжилинспекцией. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил недовольство состоянием дорог и грязью в городе, что привело к увольнению руководителя подрядной организации и выговорам его заместителей. Эти меры были направлены на улучшение качества работы управляющих компаний и уборки города.
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