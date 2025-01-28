28 января 2025

Путин честно высказался по поводу новой Lada Aura. Видео

Путин одним словом «здорово» оценил качество нового автомобиля Lada Aura
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин рассказал сотрудникам завода о впечатлениях после езды на Lada Aura
Путин рассказал сотрудникам завода о впечатлениях после езды на Lada Aura Фото:

Президент России Владимир Путин высоко оценил новый автомобиль Lada Aura, который ему презентовали на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. По его словам, машина отличается хорошей управляемостью.

«Я проехался. Как называется, Lada Aura? Мне очень понравилась. Заднюю передачу включили, камеры работают, видимость хорошая, управляемость. Здорово», — сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятия в Тольятти. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент РФ летом 2024 года приехал в Тверь на место открытия последнего участка Северного обхода на машине Lada Aura. Корреспонденту URA.RU удалось заснять Путина за рулем отечественного автомобиля.

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Президент России Владимир Путин высоко оценил новый автомобиль Lada Aura, который ему презентовали на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. По его словам, машина отличается хорошей управляемостью. «Я проехался. Как называется, Lada Aura? Мне очень понравилась. Заднюю передачу включили, камеры работают, видимость хорошая, управляемость. Здорово», — сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятия в Тольятти. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент РФ летом 2024 года приехал в Тверь на место открытия последнего участка Северного обхода на машине Lada Aura. Корреспонденту URA.RU удалось заснять Путина за рулем отечественного автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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