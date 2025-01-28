Президент России Владимир Путин высоко оценил новый автомобиль Lada Aura, который ему презентовали на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. По его словам, машина отличается хорошей управляемостью.
«Я проехался. Как называется, Lada Aura? Мне очень понравилась. Заднюю передачу включили, камеры работают, видимость хорошая, управляемость. Здорово», — сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятия в Тольятти. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Президент РФ летом 2024 года приехал в Тверь на место открытия последнего участка Северного обхода на машине Lada Aura. Корреспонденту URA.RU удалось заснять Путина за рулем отечественного автомобиля.
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