Словакия возмутилась последней уловкой Зеленского

Фицо рассказал об уловке Зеленского в присланном Словакии протоколе

29 января 2025 в 01:34 Размер текста - 17 +

Фицо возмутила реакция Зеленского, приславшего протокол Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января в Давосе для обсуждения вопросов, связанных с транзитом газа через украинскую территорию. Однако, по словам политика, тот не проявил никакого интереса и направил ему на подписание протокол еще не состоявшей встречи. Новость по теме В Кремле раскрыли, как Россия отреагирует после возобновления транзита газа через Украину «Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи», — процитировала Фицо «Лента.ру». Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое недовольство позицией украинского лидера и отказался быть его «слугой», подтвердив свою готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. В свою очередь Владимир Зеленский недавно пожаловался на то, что Фицо якобы постоянно отменяет встречи, поэтому с ним невозможно договариваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января в Давосе для обсуждения вопросов, связанных с транзитом газа через украинскую территорию. Однако, по словам политика, тот не проявил никакого интереса и направил ему на подписание протокол еще не состоявшей встречи. «Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи», — процитировала Фицо «Лента.ру». Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое недовольство позицией украинского лидера и отказался быть его «слугой», подтвердив свою готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. В свою очередь Владимир Зеленский недавно пожаловался на то, что Фицо якобы постоянно отменяет встречи, поэтому с ним невозможно договариваться.