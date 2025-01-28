Словакия возмутилась последней уловкой Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января в Давосе для обсуждения вопросов, связанных с транзитом газа через украинскую территорию. Однако, по словам политика, тот не проявил никакого интереса и направил ему на подписание протокол еще не состоявшей встречи.
«Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи», — процитировала Фицо «Лента.ру».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое недовольство позицией украинского лидера и отказался быть его «слугой», подтвердив свою готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. В свою очередь Владимир Зеленский недавно пожаловался на то, что Фицо якобы постоянно отменяет встречи, поэтому с ним невозможно договариваться.
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