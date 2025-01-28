28 января 2025

Словакия возмутилась последней уловкой Зеленского

Фицо рассказал об уловке Зеленского в присланном Словакии протоколе
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Москва, совещание, подписание соглашения, подписание протокола, заседание, подписание договора, подписание документа, шариковая ручка, рука с ручкой, мужская рука, закрытое совещание
Фицо возмутила реакция Зеленского, приславшего протокол Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января в Давосе для обсуждения вопросов, связанных с транзитом газа через украинскую территорию. Однако, по словам политика, тот не проявил никакого интереса и направил ему на подписание протокол еще не состоявшей встречи.

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«Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи», — процитировала Фицо «Лента.ру».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое недовольство позицией украинского лидера и отказался быть его «слугой», подтвердив свою готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. В свою очередь Владимир Зеленский недавно пожаловался на то, что Фицо якобы постоянно отменяет встречи, поэтому с ним невозможно договариваться.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января в Давосе для обсуждения вопросов, связанных с транзитом газа через украинскую территорию. Однако, по словам политика, тот не проявил никакого интереса и направил ему на подписание протокол еще не состоявшей встречи. «Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи», — процитировала Фицо «Лента.ру». Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое недовольство позицией украинского лидера и отказался быть его «слугой», подтвердив свою готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. В свою очередь Владимир Зеленский недавно пожаловался на то, что Фицо якобы постоянно отменяет встречи, поэтому с ним невозможно договариваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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