Зеленский снова оскорбительно отозвался о премьере Словакии

В Словакии еще не утихли недовольства из-за панибратского обращения президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, как украинский лидер снова нелицеприятно отозвался о коллеге. На этот раз Зеленский пожаловался на, что Фицо якобы постоянно отменяет встречи, поэтому с ним невозможно договариваться.
«С ним невозможно что-то запланировать. Он может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи. Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения», — приводит Bloomberg слова Зеленского.
В последние дни отношения между политиками особенно напряженные. На это также обратило внимание агентство. Изначально Фицо предложил провести встречу на словацкой территории после остановки Украиной транзита газа из РФ. В ответ на это предложение Зеленский написал: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу». В Словакии подсчитали такой тон панибратским. «Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — отреагировал на это вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпа.
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