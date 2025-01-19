Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое недовольство позицией украинского лидера Владимира Зеленского и отказался быть его «слугой», а также подтвердил свою готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. Об этом Фицо сообщил в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в одной из соцсетей.
«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — сказал он в обращении. Сообщение опубликовано в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Кроме того, Фицо выразил свою готовность наложить вето на предоставление новой финансовой помощи Украине от ЕС. Причиной такого решения послужил отказ Украины продолжать транзит газа. По словам словацкого премьера, отказ главы киевского режима от участия во встрече в Давосе свидетельствует о его намерении не изменять свою позицию по этому вопросу.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский снова оскорбительно отозвался о премьер-министре Словакии Роберте Фицо. На этот раз глава Украины выразил недовольство по поводу того, что, по его словам, Фицо регулярно отменяет запланированные встречи, что делает невозможным налаживание эффективного диалога.
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