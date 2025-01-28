Лабытнангцы жалуются на ужасный запах во дворах из-за горящего мусора
Жители домов по улице Путилина в Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на невыносимый запах, из-за которого невозможно даже открыть окно. По их словам, все дело в мусоре, который сжигают прямо во дворах.
«Это нормально, что мусор сжигают прямо возле жилых домов улицы Путилина? На улице дышать невозможно! Люди в квартирах окна открыть не могут, потому что ветер весь дым несет сразу в квартиру!» — пишет возмущенная местная жительница в telegram-канале «Мои Лабытнанги».
Она также поделилась фотографией горящих отходов. URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
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