28 января 2025

Жители ЯНАО пожаловались на мусор, который сжигают прямо возле домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнангцы жалуются на ужасный запах во дворах из-за горящего мусора
Лабытнангцы жалуются на ужасный запах во дворах из-за горящего мусора Фото:

Жители домов по улице Путилина в Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на невыносимый запах, из-за которого невозможно даже открыть окно. По их словам, все дело в мусоре, который сжигают прямо во дворах.

«Это нормально, что мусор сжигают прямо возле жилых домов улицы Путилина? На улице дышать невозможно! Люди в квартирах окна открыть не могут, потому что ветер весь дым несет сразу в квартиру!» — пишет возмущенная местная жительница в telegram-канале «Мои Лабытнанги».

Она также поделилась фотографией горящих отходов. URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

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Жители домов по улице Путилина в Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на невыносимый запах, из-за которого невозможно даже открыть окно. По их словам, все дело в мусоре, который сжигают прямо во дворах. «Это нормально, что мусор сжигают прямо возле жилых домов улицы Путилина? На улице дышать невозможно! Люди в квартирах окна открыть не могут, потому что ветер весь дым несет сразу в квартиру!» — пишет возмущенная местная жительница в telegram-канале «Мои Лабытнанги». Она также поделилась фотографией горящих отходов. URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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