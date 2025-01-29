Астрономы забили тревогу из-за летящего в сторону Земле астероида

Астероид 2024 YR4, открытый астрономами в декабре прошлого года, может столкнуться с Землей в 2032 году. Вероятность подобного развития событий пока что оценивается учеными от 0,5 до 6%, заявил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
«[Астероид] наблюдают 33 дня, выяснилось, что есть вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В данный момент вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до 6%», — сообщил Короткий РИА «Новости». Он отметил, что пока ученые испытывают неопределенность по данному вопросу из-за сравнительно короткого периода наблюдений и значительной длительности прогноза, который рассчитан на восемь лет вперед.
Риск столкновения астероида с Землей 22 декабря 2032 года оценивается в 6%, что является наивысшим показателем с момента обнаружения астероида Апофис в 2004 году, который предположительно пройдет на расстоянии всего 30 тысяч километров от нашей планеты в апреле 2029 года. По словам астронома, в случае реализации этого сценария, астероид, скорее всего, упадет в районе Центральной Африки или Атлантического океана. Падение на континент может привести к значительным разрушениям, охватывающим радиус до 30 километров.
Короткий заявил, что существует вероятность более 94%, что астероид пройдет в непосредственной близости от Земли 22 декабря 2032 года. Ожидается, что астероид пролетит на расстоянии около 60 тысяч километров от центра планеты, что является относительно небольшим расстоянием для объекта таких размеров. По его словам, астероид будет иметь звездную величину около +10 и будет виден через средние телескопы, добавил астроном.
Открыт астероид 2024 YR4 27 декабря 2024 года в Чили на обсерватории ATLAS. Диаметр небесного тела составляет порядка 70 метров. По словам Короткого, данный астероид в три-четыре раза больше челябинского метеорита.
Ранее в России мельчайшие осколки астероида упали на территории Якутии (Саха). Что известно о летающем космическом объекте — в материале URA.RU.
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