Челябинские аграрии обеспечили регион гречкой на год вперед

Аграрии Челябинской области в 2024 году обеспечили регион гречкой больше чем на год. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства области Евгений Литвинов, сельхозпредприятия вырастили 69 тысяч тонн гречихи.
«Если в 2023 году в регионе вырастили 46 тысяч тонн гречихи, то в 2024 году — уже 69 тысяч тонн. Это наш любимый продукт, мы очень активно его покупаем, очень активно мы на него реагируем. Мы набрали необходимое количество, и не только на этот год», — отметил Литвинов в ходе пресс-конференции на площадке холдинга «Гранада Пресс».
Руководитель выразил уверенность в том, что выращенного объема хватит на год, часть может остаться на будущий период. По итогам 2024 года регион в целом собрал 2,111 млн тонн зерновых культур. Это на 22 тысячи больше предыдущего результата. Регион стал одним из лидеров в РФ по объемам выращенной пшеницы твердых сортов. С полей собрали 481,5 тысячи тонн при плане в 500 тысяч. На 2025 год запланировано 450 тысяч тонн.
Также в области увеличили выпуск масленичных культур, прежде всего, льна и подсолнечника. В 2024 году их собрали 284 тысячи тонн (годом ранее 180 тысяч). Для переработки продукции будут строиться производственные мощности.
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