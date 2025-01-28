Происшествия «Посинела и перестала дышать»: школьница в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла Школьница в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла 29 января 2025 в 11:45 Размер текста - 17 + Медики скорой спешили, но не сумели спасти ребенка Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В Екатеринбурге 16-летняя школьница умерла после того, как в компании друзей выпила энергетик и поела сухариков. Точные причины загадочной смерти девушки установит экспертиза, сообщил URA.RU источник. «Семеро друзей-школьников купили в магазине энергетики, булочки и сухарики. Они сидели в подъезде на 16-м этаже высотки на улице Фрезеровщиков: пили и ели купленные продукты, играли в игры, общались. В какой-то момент одной из девочек стало плохо. Она забилась в конвульсиях, упала на пол, из рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», — рассказал собеседник агентства. Друзья вызвали скорую, но помочь врачи ребенку уже не смогли, девушка умерла. Силовики не нашли на месте происшествия запрещенных веществ, известно также, что дети не употребляли алкоголь. Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 16-летняя школьница умерла после того, как в компании друзей выпила энергетик и поела сухариков. Точные причины загадочной смерти девушки установит экспертиза, сообщил URA.RU источник. «Семеро друзей-школьников купили в магазине энергетики, булочки и сухарики. Они сидели в подъезде на 16-м этаже высотки на улице Фрезеровщиков: пили и ели купленные продукты, играли в игры, общались. В какой-то момент одной из девочек стало плохо. Она забилась в конвульсиях, упала на пол, из рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», — рассказал собеседник агентства. Друзья вызвали скорую, но помочь врачи ребенку уже не смогли, девушка умерла. Силовики не нашли на месте происшествия запрещенных веществ, известно также, что дети не употребляли алкоголь. Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям