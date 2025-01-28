Тибетский «великан» напал на ребенка в Тюменской области

Собака сорвалась с привязи и напала на ребенка
Гигантская собака породы тибетский мастиф укусила ребенка в Уватском районе Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Собака породы тибетский мастиф сорвалась с привязи и укусила 11-летнюю дочь заявителя, гулявшую на улице, причинив ей ссадины и кровоподтек. Ребенок проходил амбулаторное лечение у хирурга», — говорится в сообщении.
По итогам проверки прокуратура обратилась в суд. Инстанция взыскала в пользу ребенка 15 тысяч рублей с хозяина собаки в качестве компенсации морального вреда.
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