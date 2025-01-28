28 января 2025

Тибетский «великан» напал на ребенка в Тюменской области

Гигантский тибетский мастиф укусил ребенка в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Собака сорвалась с привязи и напала на ребенка
Собака сорвалась с привязи и напала на ребенка Фото:

Гигантская собака породы тибетский мастиф укусила ребенка в Уватском районе Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

«Собака породы тибетский мастиф сорвалась с привязи и укусила 11-летнюю дочь заявителя, гулявшую на улице, причинив ей ссадины и кровоподтек. Ребенок проходил амбулаторное лечение у хирурга», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд. Инстанция взыскала в пользу ребенка 15 тысяч рублей с хозяина собаки в качестве компенсации морального вреда.

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Гигантская собака породы тибетский мастиф укусила ребенка в Уватском районе Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.  «Собака породы тибетский мастиф сорвалась с привязи и укусила 11-летнюю дочь заявителя, гулявшую на улице, причинив ей ссадины и кровоподтек. Ребенок проходил амбулаторное лечение у хирурга», — говорится в сообщении. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд. Инстанция взыскала в пользу ребенка 15 тысяч рублей с хозяина собаки в качестве компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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